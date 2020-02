Spatenstich für nachhaltigen Hotelanbau

Auf der Baustelle: Helmut Jaspers (links) und Handwerker Christoph Hülsmann arbeiten Hand in Hand. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Eine große Baufläche prägt derzeit die Anlage an der Thülsfelder Talsperre, gestern erfolgte der symbolische Spatenstich für den Erweiterungsanbau: Bereits seit November vergangenen Jahres wird im „Heidegrund" an dem Bau eines neuen Hotelflügels gearbeitet. Auf einer Geschossfläche von knapp 2100 Quadratmetern entstehen auf drei Etagen 48 Doppelzimmer, die jeweils circa 23 Quadratmeter groß sein werden. Damit wird die Zimmerkapaziät nahezu verdoppelt – von aktuell 56 auf 106 (MT berichtete).