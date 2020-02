Auto gerät nachts in Brand

Autowrack: Die Brandursache ist bislang noch unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. © FFW Garrel

Garrel (mt). In der Nacht zu Dienstag brannte gegen 2.25 Uhr in Garrel ein Auto komplett aus. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Wagen, der erst kurz zuvor auf dem Gelände eines Schlachthauses an der Industriestraße geparkt worden war, in Brand. Das Feuer griff teilweise auf die Außenfassade des dortigen Betriebes über. Mitarbeiter des Schlachthofs hatten die Flammen bemerkt und die Feuerwehr Garrel alarmiert. Bis 4.45 Uhr waren 36 Kräfte mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Der Schaden wird auf 14000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nächster Artikel aus Garrel:

18.02.2020 | Bauhof reinigt Dorfpark mittlerweile täglich