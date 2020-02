Bauhof reinigt Dorfpark mittlerweile täglich

Idyllisch: Als Begegnungsort soll der Garreler Dorfpark genutzt werden – nicht aber als Mülleimer. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Der Garreler Dorfpark ist für Radfahrer und Spaziergänger ein echter Anziehungspunkt, er ist aber auch als Treffpunkt für kleinere Gruppen beliebt – vor allem bei schönem Wetter. Probleme bereitet nach wie vor die Müllsituation, auf die die SPD in einem Antragsschreiben jüngst erneut aufmerksam gemacht hat (MT berichtete).



Bürgermeister Thomas Höffmann erklärte jetzt auf MT-Nachfrage, dass Mitarbeiter des Bauhofs mittlerweile täglich den Dorfpark reinigen. Und nicht nur das: „Zwei- bis dreimal die Woche werden die Mülleimer geleert“. Damit habe sich die Taktung fast verdoppelt. „Die Mitarbeiter ärgern sich, weil viele Menschen dort ihren kompletten Hausmüll entsorgen." Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.