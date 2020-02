Unfall in Garrel: Drei Verletzte

Foto: Beeken

Varrelbusch (den). Schwerer Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der Molberger Straße in Varrelbusch: Nach ersten Angaben der Polizei wollte eine 45-jährige Fahrerin eines Mercedes von einer Hofeinfahrt kommend links auf die Varrelbuscher Straße auffahren. Dabei übersah sie einen 50-jährigen Molberger, der mit seinem VW auf der Molberger Straße in Richtung Varrelbusch unterwegs war. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß.



Die Fahrerin des Mercedes und ihre Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Alle Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Vor Ort war ein Großaufgebot an Rettungswagen und Polizei im Einsatz.