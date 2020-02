26 Eigentümer von Bohrungen betroffen

Stromnetzbetreiber Tennet führt ab 17. Februar Baugrunduntersuchungen in der Gemeinde Garrel durch

Übersicht: Die von der Tennet geplante 380-kV-Leitung verläuft von Conneforde durch den Landkreis Cloppenburg bis nach Merzen.Grafik: Tennet

Von Sandra Hoff



Garrel. Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet führt aktuell für das 380-Kv-Leitungsbauvorhaben Conneforde–Cloppenburg–Merzen Baugrunduntersuchungen durch. Im Bereich des Erdkabelabschnitts in der Gemeinde Garrel wird ab Montag, 17. Februar, auf Grundstücken von 26 Eigentümern gebohrt. Etwa eineinhalb Monate dauern die Arbeiten an.