Musikverein schreibt mit Chronik Geschichte

Das Chronik-Team: Sarah Bartel (von links), Martin Brauner, Christa Dwertmann, Christoph Otten, Sabrina Kemper.Foto: Michael Pleye

Von Sandra Hoff



Garrel. 100 Jahre Vereinsgeschichte, dokumentiert auf rund 220 Seiten – das ist das Ergebnis von mehr als zwei Jahren Recherche- und Dokumentationsarbeit, die das Chronik-Team (bestehend aus Sarah Bartel, Martin Brauner, Christa Dwertmann, Sabrina Kemper und Christoph Otten) des Garreler Musikvereins (MVG) in einer Herkulesarbeit für die 100-Jahr-Feier am 20. und 21. Mai geschaffen hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.