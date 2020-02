„Nicht warten, bis es erstes Todesopfer gibt“

Großenknetener Straße: Zahlreiche Schüler müssen morgens die viel befahrene Fahrbahn überqueren, um zur Bushaltestelle zu kommen. Für Auto- und Lkw-Fahrer gilt dort Tempo 70. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Beverbruch. Schon auf der Podiumsdiskussion in Beverbruch Anfang November – kurz vor der Bürgermeisterwahl – war der Durchgangsverkehr zur A 29 ein wichtiges und emotionales Thema, das die Menschen vor Ort bewegt. Lösungsvorschläge, die damals von den vier Bürgermeisterkandidaten genannt wurden, waren unter anderem ein fest installierter Blitzer, Geschwindigkeitsanzeiger und Straßenquerungen, die besonders Kinder und ältere Menschen beim Überqueren der Straße schützen sollen.



Auch Geschwindigkeitsbeschränkungen bis hin zu einer 30er-Zone waren im Gespräch – sowie die Sanierung der Beverbrucher Straße, aber so, dass keine Rennstrecke entsteht. Dringenden Handlungsbedarf sieht auch Georg Niehaus; er wohnt direkt an der Großenknetener Straße und erlebt die gefährlichen Szenen jeden Tag hautnah mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.