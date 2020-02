Priesterjubiläum: Auch Garrel gratuliert

Hochamt: Das feierten gemeinsam (von links) Pfarrer Suresh Reddy Allam, Pfarrer em. Franz Ortmann, Pfarrer Josef Mayhaus, Pfarrer Bernd Holtkamp und Pfarrer em. Heinrich Taphorn. Foto: Rosenbaum

Von Georg Rosenbaum und Sandra Hoff



Bakum/Bürgermoor. Pfarrer Josef Mayhaus feierte am Sonntag sein diamantenes Priesterjubiläum. Genau vor 60 Jahren, am 2. Februar 1960, dem Fest „Darstellung des Herrn“, wurde Mayhaus von Bischof Michael Keller im St. Paulus Dom zu Münster zum Priester geweiht.



Hunderte Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist Bakum, Verwandte und Gäste waren zum Hochamt in die Bakumer Pfarrkirche gekommen, um sich beim anschließenden Empfang persönlich bei dem beliebten Seelsorger zu bedanken und ihm alles Gute zu wünschen. Darunter auch Garrels Bürgermeister Thomas Höffmann.