Mayhaus spürte eine Berufung

60 Jahre Priester: „Ich fühle mich richtig wohl“, sagt Pfarrer em. ­Joseph Mayhaus, der heute im Pius-Stift lebt. Foto: Kessens

Von Martin Kessens



Bürgermoor/Cloppenburg. Begriffe wie Pixel, Gigabyte, DVD und Laptop kommen wie selbstverständlich über seine Lippen. Pfarrer em. Joseph Mayhaus, der am Sonntag sein diamantenes Priesterjubiläum feiert, ist neuen Medien gegenüber aufgeschlossen. Im Cloppenburger Pius-Stift geht er heute dem Archivieren seiner unzähligen Bilder nach, die er auf seinen vielen Reisen fotografiert hat. Seine Ziele liegen fernab von Bürgermoor in der Gemeinde Garrel, wo er am 14. April 1937 geboren wurde. Indonesien, Kenia, Südafrika, Kanada, Brasilien sind nur einige Stationen seiner Weltreise. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

