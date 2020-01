Grundstückspreise steigen ordentlich an

Traum vom Eigenheim: Ein 790 Quadratmeter großes Grundstück kostet in der Gemeinde Garrel mittlerweile im Schnitt 51870 Euro. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Über mangelnde Bauanfragen kann sich die Gemeinde Garrel aktuell nicht beschweren. Im Gegenteil. Sowohl der Kernort als auch die Bauerschaften sind beliebt bei den Bürgern, wenn es um die Frage geht, wo sie ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen möchten. Von einer Land-Stadt-Flucht – wie in anderen niedersächsischen Kommunen – kann nicht die Rede sein.



Doch die Warteliste für Bauwillige ist lang. Die Zahl der verfügbaren oder geplanten Grundstücke dagegen überschaubar. Fakt ist, wer zurzeit in der Gemeinde einen Bauplatz sucht, braucht Geduld oder muss tief in die Tasche greifen.