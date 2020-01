SPD fordert Konsequenzen für Müllfrevel

Anzahl der Abfallbehälter soll aufgestockt werden

Verpackungsmüll: Vor allem an den Wegesrändern wird Müll achtlos liegengelassen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Flaschen, Glasscherben, Kaffeebecher, Pizzaschachteln, Getränkedosen, Plastiktüten: Immer wieder teilen Facebook- oder Instagram-Nutzer in den sozialen Medien Fotobeiträge, mit denen sie auf die Müllproblematik innerhalb der Gemeinde Garrel aufmerksam machen wollen. Besonders betroffen: der Dorfpark (MT berichtete mehrfach). Der Müll wird dort liegengelassen, wo er anfällt, oder einfach achtlos in die Ecken geschmissen. Einzelne Bürger, die bisher freiwillig den Müll entfernt haben, verzweifeln und wünschen sich ein stärkeres Engagement der Gemeinde. Dieser Problematik will sich die SPD Garrel nun annehmen.