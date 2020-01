Höffmann gratuliert Profiboxer zum Titel

Zwei Tage nach dessen großem Kampf in Hamburg gratulierte Garrels Bürgermeister Thomas Höffmann (rechts) Profiboxer Roman Fress zu seinem Sieg. Der 25-Jährige lebt mit seiner Frau und Tochter in Beverbruch. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Am Samstagabend gab es für SES-Profi Roman Fress im ausverkauften Inselpark in Hamburg-Wilhelmsburg nach seinem Sieg noch Glückwünsche von Schauspieler Til Schweiger, Montag am späten Nachmittag nahm ihn Garrels Bürgermeister Thomas Höffmann offiziell im Rathaus in Empfang. Der in Beverbruch wohnende Profiboxer holte sich am Samstag den Titel „Internationaler Deutscher Meister des Bundes Deutscher Berufsboxer im Cruisergewicht“; Fress bezwang den Italiener Matteo Rondena einstimmig nach Punkten.



Der Profi-Sportler wird von Robert Stieglitz, dem ehemaligen Welt- und Europameister im Super-Mittelgewicht, trainiert. Der Kampf gegen Rondena war sein zehnter Profikampf in nicht einmal zwei Jahren. Angefeuert wurde er von rund 50 Garrelern, die mit ihm in die Hansestadt gereist waren.