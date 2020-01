B72 nach Lkw-Unfall voll gesperrt

Foto: Martin Pille

Petersfeld (mt). Wegen eines Lkw-Unfalles ist die B72 von Samstagmorgen an in Höhe Petersfeld voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 56-Jähriger gegen 7 Uhr in Richtung Friesoythe unterwegs. Dabei geriet das Fahrzeug auf den Seitenstreifen, beim Gegenlenken brach der LKW aus und kippte quer auf die Straße.



Der Fahrer blieb unverletzt, ein vorsorglich hinzugerufener Rettungswagen wurde nicht mehr benötigt. Den genauen Schaden kann die Polizei bislang nicht beziffern. Die Ladung des LKW musste durch eine Firma geborgen und der LKW mittels Kran wieder aufgerichtet werden.

Nächster Artikel aus Garrel:

18.01.2020 | Der, der mit Cartoons spricht und singt