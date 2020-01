Der, der mit Cartoons spricht und singt

Kommt nach Garrel: Piero Masztalerz ist ein vielfach prämierter Cartoonist. Foto: Sascha Moll

Von Sandra Hoff



Garrel. Garrel hat Humor. Einmal im Jahr lädt der Kunst- und Kulturkreis zur Comedy-Night. Am Freitag, 6. März, ist der nächste Termin, und erneut haben die Organisatoren echte Stars für die Veranstaltung gewinnen können. Neben „Don Clarke“ wird der Comedian und vielfach prämierte Cartoonist Piero Masztalerz mit seiner „Live Cartoon Show“ auftreten. Dabei liest, singt und spielt er nicht nur, sondern tritt auch mit seinen Comic-Figuren in Interaktion – und diese sind nicht weniger schlagfertig als ihr Schöpfer. Im Interview mit der Münsterländischen Tageszeitung hat er uns vorab verraten, ob er Garrel überhaupt kennt und ob wir Norddeutschen Humor haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.