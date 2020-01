Chor muss seinen Jahresbeitrag anheben

Ehrungen: Ein Präsent vom Chor erhielten Irina Bischel (von links), Ursula Meyer, Else Looschen, Rudolf Göken, Heike Kühling, Ruth Vosmann, Dr. Manfred Klostermann, Karl-Heinz Looschen, Doris Focken, Heinz Buschmann und Michael Lenzschau ebenso wie Jens-Peter Vosmann (nicht auf dem Foto). Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. Else Looschen und Rudolf Göken sind Sängerin beziehungsweise Sänger des Jahres des Gesangvereins „Cäcilia“ Garrel. Vorgeschlagen für diese Auszeichnung werden Aktive, die sich in besonderer Weise verdient gemacht haben. Im Rahmen der Generalversammlung standen nun die Ehrungen an. Die laufenden Ausgaben des Chores seien schon seit einigen Jahren unterfinanziert. Darum beschloss die Versammlung, den Jahresbeitrag auf 60 Euro anzuheben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.