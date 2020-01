Abseits der Straßen durch die Anden

Abfahrbereit: Bernd Meyer hat seine BMW R1200 GS und die Maschine seines Mitfahrers Hanno Lechtermann auf den Anhänger geladen, um die Motorräder nach München zu fahren. Dort werden sie in einen Container verladen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Das Motorrad hat Bernd Meyer schon auf den Weg gebracht. Im Anhänger wird die Maschine nach München gefahren, dort in den Container verladen und dann ab Antwerpen mit dem Schiff nach Südamerika geliefert. Er selber wird in wenigen Wochen hinterher fliegen und in Santiago de Chile zu einem weiteren Abenteuer teils abseits befestigter Wege aufbrechen. So wie schon vor zwei Jahren, als der Garreler den Transamerican Trail durch die USA bezwungen hat. Und wie damals möchte der Bäcker- und Konditormeister im Anschluss bei Vorträgen viele Menschen an dieser Reise teilhaben lassen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.