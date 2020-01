Mehr als 70000 Euro fließen in die Region

Geschäftsgebiet Garrel: Dort freuten sich Vereine und Einrichtungen über Zuwendungen in Höhe von 36650 Euro. Foto: Jana Tewes

Garrel (mt). Um Projekte zu fördern, hat die VR-Bank in Südoldenburg genau 70284 Euro an 54 Vereine sowie kulturelle und soziale Einrichtungen im Geschäftsgebiet übergeben. Die Mittel stammen aus den Reinerträgen des VR-Gewinnsparens, bei dem die Erlöse satzungsgemäß in soziale und kulturelle Projekte fließen. Zunächst stand die Übergabe der Reinerträge des Gewinnsparen und der Erträge aus der Stiftung Raiffeisenbank Garrel im Geschäftsgebiet Garrel an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.