DJK Garrel entführt in Welt von Walt Disney

Klassiker: In die Welt von Mary Poppins entführte die Gruppe „Revolution“. Foto: Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann



Garrel. Showtänze mit kreativen Kostümen, passenden Lichteffekten und bekannten Liedern der einzigartigen Welt Walt Disneys zogen das Publikum von der ersten Minute an in ihren Bann. Durch das Programm führte den Abend über „Reiseleiterin Elke“, die stets ihren roten Schirm dabei hatte und mit Witz und Charme Einblick in die vielseitige Filmwelt gab. Die acht Gruppen – „Tanz­mäuse“, „MiMaMädels“, „Die coolen Hühner“, „Explosive“, „Enchanted“, „Revolution“, „Pink Ladies“ und „Respect!“ – im Alter von fünf bis 22 Jahren zeigten ihr Können. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.