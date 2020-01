„Wir möchten die Familien entlasten“

Infos zur Pflege: Henrike Bünger berichtete über die Arbeit der Sozialstation Garrel-Bösel. Clemens Nording bedankte sich im Namen der Gruppe „Mann Ü60“ bei der Referentin. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. Den oft zitierten Pflegenotstand musste die Sozialstation Garrel-Bösel im vergangenen Jahr am eigenen Leib erfahren. „Wir hatten neun Monate, in denen unsere Kapazitätsgrenze überschritten wurde", berichtete Henrike Bünger, die Leiterin der Sozialstation, der Garreler Gruppe „Mann Ü60". Bünger war der Einladung gefolgt, um den Männern die Arbeit und die Organisation der Sozialstation vorzustellen.