Verein will das einsame Leben aufbrechen

Anerkennung des sozialen Engagements: Weihbischof Wilfried ­Theising (rechts) und ­Caritas-Direktor Dr. Gerhard Tepe (links) überreichten den Preis an Otto König (Mitte, von rechts), Christel Bramlage und Klaus Meyer. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Beverbruch. Die Idee des Vereins „Beverbrucher Begegnung“ ist, für die fast 200 Senioren des Ortes ein niedrigschwelliges Betreuungsangebot anzubieten, das sich an ältere Menschen mit Demenz und körperlichen Beeinträchtigungen oder alleinlebende, einsame Seniorinnen und Senioren richtet. Dieses Engagement überzeugte auch den Landescaritasverband Oldenburg. Eine Jury belohnte die Einrichtung im Wettbewerb „Wir ist größer als ich“ mit dem ersten Platz. Die Auszeichnung ist mit 2500 Euro dotiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.