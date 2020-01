Mädchen und Jungen bringen den Segen

20+C+M+B+20: Etwa 150 Mädchen und Jungen brachten als Sternsinger die Segenswünsche für das neue Jahr in die Garreler Haushalte. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. Als sich die Sternsinger am Samstag eine halbe Stunde vor Beginn der Vorabendmesse aufstellten, um gemeinsam in die Kirche einzuziehen, atmeten Daniela Meyer, Stefanie Piontek und Kerstin Meyer ein erstes Mal tief durch. Vorher gab es ein großes Gewusel im Saal des Johanneshauses, denn etwa 150 Sternsinger wollten eingekleidet werden. Wochen und Tage vorher wurden die Gewänder geprüft, notfalls geändert oder geflickt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Garrel:

06.01.2020 | Senior tappt unverschuldet in Sex-Abo-Falle