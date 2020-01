Senior tappt unverschuldet in Sex-Abo-Falle

Unverschuldet: Obwohl er keinen Computer und keinen Internetanschluss hat, tappte ein 77-jähriger Senior aus Garrel in eine Sex-Online-Abo-Falle. Foto: Sven Hoppe/dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Weil er einfach nicht mehr weiter wusste, wandte sich der 77-jährige J. Müller (Namen von der Redaktion geändert) in seiner Verzweiflung an Garrels Seniorenbeauftragten Peter Krichbaum – und bat ihn um Hilfe. Hintergrund: Monat für Monat flatterten bei dem Senior Zahlungsaufforderungen von Rechtsanwälten aus München ein. Die Kanzlei arbeitet unter anderem im Auftrag von Sex-Dating-Portalen. In den Schreiben wird behauptet, man habe sich auf einer Datingseite für eine kostenpflichtige Premiummitgliedschaft angemeldet. Nur: Der Senior hat weder einen Computer noch Internetanschluss.