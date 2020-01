Trucker bringen Geschenke in die Ukraine

Johanniter fahren Richtung Osteuropa

Verabschiedung: An vielen Orten in Niedersachsen und Bremen hatten Kinder Pakete gepackt und sie den Truckern bei deren Abfahrt mit auf den Weg gegeben. Foto: Jan Klaassen

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer konnten rund 3600 Pakete aus dem Landesverband Niedersachsen/Bremen an bedürftige Menschen in Schytomyr, Iwano-Frankiwsk und Poltawa in der Ukraine überreichen. Dort leben unter anderem zahlreiche Kriegsflüchtlinge aus der umkämpften Ostukraine unter teils katastrophalen Bedingungen. Aus der Gemeinde Garrel kamen dabei 21 Pakete (MT berichtete), die nun neben allen anderen ihren Weg in die Ukraine fanden.