Wehr setzt auf „fahrendes Büro“

Aufmerksame Zuhörer: Michael Schaub informierte die Garreler Gruppe „Mann Ü60“ über zwei neue Fahrzeuge der örtlichen Feuerwehr. Foto: Reinhold Neher



Garrel (hub). Aufmerksame Zuhörer hatte Michael Schaub, Garrels stellvertretender Gemeindebrandmeister, bei dem Besuch der Gruppe „Mann Ü60“. Anlass des Besuchs war die Anschaffung zweier neuer Fahrzeuge, die die Schlagkraft der Garreler Wehr deutlich erhöhen sollen. In Garrel gibt es 73 freiwillige Feuerwehrleute. Um den Nachwuchs brauche man sich nicht zu sorgen, denn 18 Jugendliche würden in der Jugendfeuerwehr für die spätere Übernahme als Feuerwehrmann ausgebildet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.