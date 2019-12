Besucher stimmen sich beim Singen ein

500 Gäste kamen zur Veranstaltung im Stadion des BV Garrel

Gemeinsam singen: Fast 500 Gäste kamen zum Weihnachtssingen in das Stadion des BV Garrel. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. Tolle Resonanz: Fast 500 Gäste kamen in das Stadion des BV Garrel zum Weihnachtssingen, das zum dritten Mal angeboten wurde. Alle Tribünenplätze waren schnell besetzt. Nach den guten Erfahrungen des Vorjahres wagten sich die Vorsänger auch schon mal an anspruchsvolle Lieder. Die Auswahl wurde von den Gästen getroffen. Adolf Exner begleitete auf seinem Akkordeon den Gesang und sorgte für den richtigen Ton. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.