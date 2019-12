„Wir brauchen Flexibilität, Aufbruchstimmung und Wagemut“

Jahresrückblick Teil II: Nicht alles ist eitel Sonnenschein in Garrel

Garrel (sho). Auch wenn das Jahr 2019 insgesamt erfolgreich verlaufen sei (siehe Artikel oben), „ist trotzdem nicht alles eitel Sonnenschein“, stellte Erster Gemeinderat Karl-Heinz Focken in seinem Jahresrückblick deutlich heraus. Der Gemeinde Garrel fehlten weiterhin ausreichend Bauplätze für Familien und Gewerbeflächen für Unternehmen. „Aber hier haben wir noch in diesem Jahr Verhandlungergebnisse erzielen können, die in 2020 hoffentlich Früchte tragen werden.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

