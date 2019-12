Schuldenstand sinkt auf 6,4 Millionen Euro

Endlich: 17 Monate waren die Jungen und Mädchen des St.-Marien-Kindergartens Varrelbusch in Con-

tainern untergebracht, im August bezogen die Kinder ihr neues Reich. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff

Garrel. Turbulent, aber erfolgreich. So fasste Karl-Heinz Focken in seiner Funktion als Erster Gemeinderat das Jahr 2019 für die Gemeinde Garrel zusammen. Dass er statt des Bürgermeisters auf die vergangenen zwölf Monate zurückblickte, hängt mit dem Stichwort „turbulent" zusammen. Erstmalig in der Geschichte Garrels wurde im Sommer dieses Jahres ein Abwahlverfahren gegen den damaligen Verwaltungschef eingeleitet, sechs Monate lang übernahm Focken die kommissarische Leitung des Bürgermeisteramtes.