Familie unterhält die ganze Kirche

Stimmungsvoll: Einen besinnlichen vierten Advent bescherten die Sängerinnen und Sänger den Besuchern in der Kirche St. Peter und Paul. Foto: Yvonne Högemann

Garrel (yhö). Die Bänke im alten Schiff der Garreler Kirche waren voll besetzt, Helfer eilten mit Stühlen für Besucher herbei, die keinen Platz mehr finden konnten, die Säulen erstrahlten in warmem Licht, a cappella erklang „Möge die Straße“ von den acht Sängerinnen und Sängern, die auf der Bühne standen.

Zu einem Adventskonzert unter dem Motto „Besinnliches zum 4. Advent“ hatte Familie Buschenlange in die Kirche St. Peter und Paul in Garrel eingeladen. Sigrid, Detlev, Hannes, Robert und Malte Buschenlange sowie Lisa Schlarmann, Lisa Kaminski, Laura Recasens Duran und Pianobegleitung Matthias Kenkel boten den Besuchern ein musikalisches Potpourri. Ob a cappella, begleitet durch Bratsche, Cello und Piano oder instrumental, die Variationen waren so abwechslungsreich wie die Auswahl der Stücke. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

