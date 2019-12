An Weihnachten geht‘s nach Bethlehem

Verbringt ein Jahr in Israel: Judith Vosmann. Foto: Vosmann

Von Sandra Hoff

Was hat Dich bewogen, nach deinem Abitur ein Jahr im Ausland zu verbringen?

Ich wollte vor dem Studium ein Jahr Pause haben. Ein Auslandsjahr hat mich deswegen gereizt, weil ich dort eine fremde Kultur genauer kennenlernen und eine neue Sichtweise auf Themen bekommen kann. Mich hat besonders ein Freiwilliges Soziales Jahr im Krankenhaus interessiert, weil ich Medizinisches lernen und gleichzeitig den Menschen dort helfen kann.



Warum gerade Israel?

Ich war im Frühjahr 2018 mit meiner Familie hier und wir haben vieles von Israel gesehen, aber längst nicht alles. Die Woche hat allerdings gereicht, um von dem Land und seinen Kulturen fasziniert zu sein. Deswegen hatte ich nach einer Möglichkeit gesucht, um ein Jahr lang in Ruhe das Land zu erkunden.



Wo lebst Du in Israel und was machst Du dort?

Ich lebe in Haifa in einer Wohngemeinschaft mit drei weiteren Mädchen. Meine Einsatzstelle ist das Carmel Medical Center und hier helfe ich auf der Intensivstation mit. Meistens arbeite ich von 15 bis 23 Uhr. Genau wie die Schwestern habe ich eine 40-Stunden-Woche. Zu meinen Aufgaben gehört es, das Stationslager aufzufüllen. Allerdings helfe ich auch den Schwestern bei der Pflege der meist komatösen Patienten. Seit Kurzem darf ich auch den Ärzten bei einfachen Maßnahmen assistieren.