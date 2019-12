Höffmann gibt Ausblick aufs kommende Jahr

Garrels Verwaltungschef bietet Bürgerfragestunden an

"Uns wird es gelingen, Bauland zu erwerben und auch zu erschließen", sagt Thomas Höffmann, Bürgermeister Garrel

Von Sandra Hoff



Garrel. Lange ist Garrels Bürgermeister Thomas Höffmann noch nicht im Amt – einen Rundumblick hat er sich trotzdem schon verschafft. Mehr noch: Er hat die ersten eineinhalb Wochen genutzt, um sich konkret mit den anstehenden Aufgaben innerhalb der Gemeinde auseinanderzusetzen. In seiner Antrittsrede im Rat machte er deutlich, dass 2020 wegweisende Planungen und Vorhaben auf den Weg gebracht werden.