„Für mich wird ein beruflicher Traum wahr“

Gemeinderat vereidigt Thomas Höffmann

Gute Stimmung: Nach der Vereidung nahm Garrels Bürgermeister Thomas Höffmann (Zweiter von rechts) Glückwünsche von Frank Langfermann (von links), Ewald Bley, Rainer Hilgefort und Karl-Heinz Focken entgegen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. „Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Niedersächsische Verfassung und die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen“ – mit diesem Schwur hat der am 1. Dezember zum Bürgermeister gewählte Thomas Höffmann in der Ratssitzung der Gemeinde Garrel am Mittwochabend den Amtseid bekräftigt. Seinen Posten als Chef der Verwaltung hatte er bereits am 11. Dezember angetreten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.