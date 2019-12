Garrelerin feiert Weihnachten bei 26 Grad

Melbourne: Ein großer künstlicher Tannenbaum erstrahlt in weihnachtlichem Glanz, während Britta Böckmann in Sommerklamotten und mit Sonnenbrille durch die Stadt schlendert. Foto: © Böckmann

Von Yvonne Högemann

Welche Traditionen aus Deutschland übernehmen Sie in Ihrer neuen Heimat?

Adventskränze kennt hier kaum jemand und ich habe sie auch noch nie zum Verkauf hier gesehen, deshalb habe ich vor ein paar Jahren selbst einen gebastelt. Ich mache außerdem jedes Jahr eine Herrencreme zum Nachtisch, da das meine Familie in Deutschland auch immer gemacht hat und es mich an zu Hause erinnert.

In Deutschland habe ich gerne kleine Geschenke selbst gemacht und ich finde, dass es eine schöne Tradition ist. Letztes Jahr habe ich deshalb für jeden Marmelade eingekocht. Das Interview lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.