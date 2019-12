„Heidegrund“ wird um 48 Zimmer erweitert

Tagungshotel am Drei-Brücken-Weg baut neuen Trakt mit Fitnessraum

Hotelansicht: So soll der neue Hotelflügel des „Heidegrunds“ aussehen.Grafik: Jasper Baumanagement

Von Sandra Hoff



Garrel. Von Investitionsstau kann beim Hotel „Heidegrund" nicht die Rede sein: Nachdem in den vergangenen Jahren bereits die Zimmer, der Gastronomie- und auch der Wellnessbereich umgestaltet sowie eine Event-Scheune für 200 Personen errichtet wurden, steht jetzt das nächste Großprojekt an. 48 neue Doppelzimmer sollen auf dem Gelände des Gasthauses entstehen – und zwar bis Sommer 2020. „Damit verdoppeln wir fast unsere Zimmerkapazitäten – von aktuell 56 auf 106", erklärt Marketingleiterin Madeleine Rohde.