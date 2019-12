Weihnachtsmarkt wirkt noch Tage nach

Große Auswahl: Das ein oder andere Schnäppchen konnte auf dem Kunsthandwerkermarkt gemacht werden. Foto: yhö

Von Yvonne Högemann



Garrel. Eine weihnachtlich beleuchtete Budenstadt, liebevoll gestaltete Dekoration, geschmückte Tannenbäume, Weihnachtsduft in der Luft: Der „Garreler Weihnachtszauber“ lockte am Wochenende zahlreiche Besucher auf den Platz vor der Mensa der Oberschule Garrel. Viele Gruppen und Vereine aus der Gemeinde boten ein vielseitiges Angebot an Leckereien, Selbstgemachtem und weihnachtlichen Klängen.



Gerne schlenderten an beiden Tagen die Besucher durch das kleine Weihnachtsdorf und genossen die Atmosphäre und den festlichen Glanz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.