30-Jähriger auf der B72 schwer verletzt

Symbolfoto: dpa

Garrel (mab). Nach einem Unfall ist die Bundesstraße 72 am Freitagmorgen voll gesperrt worden. Der Unfall passierte gegen 6.30 Uhr im Bereich der Gemeinde Garrel. Ein 30-Jähriger aus Uplengen erkannte am Steuer seines Autos zu spät, dass der Kleinbus wegen eines Staus stoppen musste. Der 30-Jährige fuhr nahezu ungebremst in das Heck des Busses. Dabei wurde der Autofahrer schwer verletzt. Die Busfahrerin, eine 48-Jährige aus Friesoythe, erlitt leichte Verletzungen. Im Bus befanden sich zum Glück keine Fahrgäste. Die beiden Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Laut Polizei entstand am Auto des Uplengers Totalschaden, das Heck des Busses wurde schwer beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 32.000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Dementsprechend staute es sich im Berufsverkehr. Bis zum Vormittag blieb die B72 dann halbseitig gesperrt.