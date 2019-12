Mit dem Bürgermeister auf Du und Du

Jetzt ist es amtlich: Thomas Höffmann (links) hat die Annahme der Wahl unterschrieben und ist somit Chef der Garreler Gemeindeverwaltung, die in den vergangenen Monaten von Karl-Heinz Focken (rechts) geleitet wurde. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Es war die letzte Chance, noch einen Rückzieher zu machen, doch dieser Gedanke könnte Thomas Höffmann, neuer Bürgermeister in der Gemeinde Garrel, ferner nicht liegen. Also erklärte er im Beisein seiner neuen Kollegen am Mittwochmorgen die Annahme der Wahl. Die Vereidigung erfolgt während der Ratssitzung am kommenden Mittwoch, 18. Dezember.



Für 7.30 Uhr war der erste Arbeitstag des Bürgermeisters angesetzt und alle Kollegen aus dem Rathaus waren gekommen, um mit einem Organgensaft auf den neuen Chef anzustoßen. Der bot den Frauen und Männern der Verwaltung gleich das „Du“ an und versicherte, stets eine offene Tür und ein offenes Ohr für sie zu haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.