Polar-Express bringt Musiker ins Schwitzen

Premiere: Sechs Hornisten spielten bei einer der Zugaben ein Solo. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. „Garrel kann stolz sein auf diesen Musikverein!“ Das große Lob am Ende des Adventskonzertes war zwar subjektiv, kam aber aus berufenem Mund. Helmut Sprenger, seit zwölf Jahren Leiter des Garreler Orchesters, würdigte die Leistung seiner Musikerinnen und Musiker in höchsten Tönen und als Profi haben seine Worte Gewicht. Nicht nur ein lautes „Bravo“, auch der fast frenetische Beifall der etwa 700 Gäste in der Garreler Kirche bestätigte seinen Eindruck.



In diese Beurteilung darf sich auch das Ausbildungsorchester einreihen. Was Simone Tieke mit den Nachwuchsmusikern zu Gehör brachte, verdient Respekt.