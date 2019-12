Foto: Vorwerk

Varrelbusch (erk). Bei Blechschaden ist es am Montag glücklicherweise geblieben, als zwei Autos auf der Kreuzung B 72/Garreler Straße in Varrelbusch miteinander kollidierten. Eine Garrelerin wollte vom Frischehof kommend die Bundesstraße überqueren und übersah dabei den Wagen eines Friesoyther, der von rechts kam. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb.