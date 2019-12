Musikverein: Verkauf der Jubiläums-CD startet

Jubiläum: Der Musikverein Garrel startet am Sonntag beim Adventskonzert mit dem Vorverkauf ihrer CD. Foto: © Musikverein

Garrel (sho). Ein aufregender Sonntag steht dem Musikverein Garrel bevor. Nicht nur, dass sich die Musiker und Musikerinnen auf ihr alljährlich stattfindendes Adventskonzert freuen, sie starten auch mit dem Verkauf ihrer vereinseigenen Jubiläums-CD anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens, das der Verein 2020 in Verbindung mit dem Kreismusikfest an Christi Himmelfahrt (20./21. Mai) feiert.



Der Titel der CD lautet: „...da steckt Musik drin!" Zwei Jahre hat die Produktion gedauert, dreimal wurde die Garreler Turnhalle in ein Tonstudio verwandelt; zwölf Musikstücke wurden aufgenommen, das Repertoire spiegelt die Geschichte des Vereins wider.