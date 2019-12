„Zucchini Sistaz“ servieren feinen Swing in Garrel

„Zucchini Sistaz“: Mit ihrem Programm „Falsche Wimpern – Echte Musik“ kommen die drei Damen nach Garrel. Foto: Peter Wattendorff

Von Sandra Hoff



Garrel. Es ist eines der Programm-Highlights, mit dem der Kunst- und Kulturkreis Garrel ins neue Jahr startet. Swing, Entertainment – ein Gesamtkunstwerk, das versprechen die „Zucchini Sistaz“, die am 11. Juli nach Garrel kommen und im Gasthaus „Zum Schäfer“ auftreten.



Doch in der Zucchini-Welt ist alles ein wenig anders, ein bisschen schräg und skurril und dem heutigen Leben wunderschön entrückt. Die drei Künstlerinnen katapultieren das Publikum dreistimmig singend in die goldene Swing-Ära der 20er bis 50er Jahre. Im aktuellen Konzertprogramm „Falsche Wimpern – Echte Musik“ dürfen die Gäste erleben, wie aus drei Damen mit Netzstrümpfen eine ganze Big-Band werden kann. Gut im Strumpf stehend, begleiten sie singend ihre akrobatischen Darbietungen an Kontrabass, Gitarre, Posaune, Trompete und Flügelhorn. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.