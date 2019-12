Höffmann: „Garrel – das passt zu uns“

Wahlsieger: Thomas Höffmann nahm die Glückwünsche von Arnold Hannöver entgegen. Foto: Vorwerk

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Stimme ist leicht angeschlagen, als Thomas Höffmann am Montagmorgen gegen 10 Uhr den Anruf der Münsterländischen Tageszeitung beantwortet. Kein Wunder. Bis 2 Uhr nachts hat er seinen Wahlsieg gemeinsam mit Familie, Freunden und Ratsmitgliedern der Fraktionen SPD, FDP und BfG in einer Garreler Gastwirtschaft gefeiert.



Umzug, neuer Wohnort, neuer Job: Das Leben von Thomas Höffmann steht vor einem Wendepunkt. Aber nicht nur seins, sondern auch das seiner Familie. „Ich fühle mich von den Garrelern herzlich aufgenommen. Ich merke: Garrel – das passt zu uns“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.