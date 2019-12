Garrel: Thomas Höffmann neuer Bürgermeister

Siegerkuss: Ehefrau Martina und die beiden Kinder Lea und Tom gratulieren Thomas Höffmann zur Wahl. Foto: Thomas Vorwerk

Garrel (mt). Thomas Höffmann ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Garrel. Der 46-jährige Friesoyther wurde am Sonntagabend gewählt, er setzte sich gegen drei andere Mitbewerber durch. Viele Garreler waren von einer Stichwahl ausgegangen, Höffmann holte sich jedoch 63,25 Prozent der Stimmen. Martin Backhaus bekam 19,97 Prozent, Detlev Buschenlange erhielt 12,63 und Reinhard Meyer 4,16 Prozent.



Höffmann sicherte sich 13 von 14 Wahlbezirken, nur in einem lag Martin Backhaus vorne. Den Spitzenwert erreichte Höffmann mit 79,80 Prozent in Falkenberg. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,13 Prozent.





