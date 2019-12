Garreler Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet

Foto: Thomas Vorwerk

Wann sind die Wahllokale geöffnet?



Heute haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer dort wählt, muss entweder die per Post erhaltene Wahlbenachrichtigungskarte oder, falls diese fehlt, den gültigen Personalausweis mitbringen. Ihr Wahllokal finden Wahlberechtigte auf der Benachrichtigungskarte. Es gibt zwölf Urnenwahl- und zwei Briefwahlbezirke. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen 108 Wahlhelfer.



Wer steht zur Wahl?



Martin Backhaus (parteilos/ für die CDU), Detlev Buschenlange (unabhängig), Reinhard Meyer (parteilos, für die Grünen) und Thomas Höffmann (parteilos, unterstützt vom „Wählerbündnis pro Garrel“).



Wer darf wählen?



Wahlberechtigt sind laut niedersächsischem Kommunalwahlrecht Deutsche oder Staatsangehörige eines anderen EU-Landes, die am Wahltag 16 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet wohnen. In der Gemeinde Garrel sind 11100 Wahlberechtigte aufgerufen, ihr Kreuzchen zu setzen.



Wie läuft die Wahl?



Die Bürgermeisterwahl ist eine Direktwahl. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme, die er direkt einem Kandidaten gibt. Der Bewerber mit der absoluten Mehrheit (mindestens 50,1 Prozent der Stimmen) wird neuer Bürgermeister. Erringt am 1. Dezember kein Kandidat die absolute Mehrheit, treten die zwei Bewerber mit den meisten Stimmen zwei Wochen später, am 15. Dezember, zur Stichwahl an.



Wie wahrscheinlich ist es, dass es zur Stichwahl kommt?



Das Rennen ist knapp, eine Stichwahl gilt als wahrscheinlich.



Wie sieht der Wahlzettel aus?



Er ist weiß und enthält entsprechend der Zahl der Kandidaten vier Namen. Jeder Stimmberechtigte muss sich für einen entscheiden, darf also nur ein Kreuzchen machen. Anmerkungen oder Kommentare auf dem Wahlzettel sind nicht erlaubt – sie führen dazu, dass die Stimme als ungültig gewertet wird.



Wer bestimmt die Reihenfolge der Namen auf dem Wahlzettel?



Wird der bisherige Amtsinhaber erneut zur Wahl vorgeschlagen, so steht er an erster Stelle. Das entfällt in diesem Fall. Auf dem Stimmzettel erscheinen die Kandidaten in der Reihenfolge der Fraktionsstärke im Gemeinderat. Martin Backhaus steht auf Position eins, weil die CDU die meisten Sitze im Garreler Gemeinderat hat. Weil aber weder die Grünen noch das „Wählerbündnis pro Garrel“ im Rat vertreten sind, richtet sich die weitere Reihenfolge nach dem Alphabet. Entscheidend ist hierbei nicht der Nachname, außer bei Buschenlange, weil er als einziger als Einzelbewerber ins Rennen geht. Der Rest richtet sich nach Partei- und Parteibündnis.



Warum wird gewählt?



Der Gemeinderat hatte dem vorherigen Bürgermeister Andreas Bartels einstimmig sein Misstrauen ausgesprochen und ein Abwahlverfahren eingeleitet. Bartels verzichtete daraufhin mit Schreiben vom 24. Juli auf die Durchführung dieses Verfahrens und galt somit als abgewählt.



Wo kann man sich über die Resultate informieren?



Die ersten Schnellmeldungen werden gegen 18.30 Uhr eintreffen. Die größeren Wahlbezirke sollten zwischen 19 und 19.30 Uhr ausgezählt sein. Das Ergebnis wird im Rathaus digital im Ratssaal präsentiert.

Auf www.mt-news.de, in der MT-App und auf der MT-Facebook-Seite informieren wir ab 18 Uhr über alle Ergebnisse des Wahltags. Am Abend finden Sie bei uns immer die aktuellsten Zahlen.