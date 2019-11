Jugendherberge erhält Neubau für 900000 Euro

Blick in ein Appartement der Jugendherberge an der Thülsfelder Talsperre. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Garrel/Petersfeld. Die Jugendherberge an der Thülsfelder Talsperre wird in den nächsten beiden Jahren um ein Tagungshaus für rund 900000 Euro erweitert. Der Kultur- und Freizeitausschuss hat am Donnerstag grünes Licht für die Investition gegeben.



Da das bestehende Gebäude und das gesamte Gelände ohnehin dem Landkreis gehören, tritt er selbst als Bauherr der Erweiterung auf. Die vorgestreckten Kosten sollen langfristig durch die Verpachtung an das Deutsche Jugendherbergswerk wieder hereingeholt werden. Geplant ist ein Pultdach-Haus mit rund 23-mal elf Metern Grundfläche im ähnlichen Stil wie die Jugendherberge. Der Neubau neben dem Teich am Hauptgebäude bietet Platz für drei Seminarräume. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

