Protest der Bauern setzt sich in Garrel fort

Sicherte Unterstützung zu: Wirtschaftsminister Bernd Althusmann war am Mittwoch der Einladung des CDU-Bürgermeisterkandidaten Martin Backhaus (2. von links) nach Garrel gefolgt. Foto: erk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Einiges anzuhören hatte sich der niedersächsische Wirtschaftsminister und Vorsitzende der Landes-CDU, Bernd Althusmann, am Mittwoch in Garrel. Der Politiker war auf Einladung des CDU-Bürgermeisterkandidaten Martin Backhaus zur Bäckerei Behrens-Meyer gekommen und rund um das Gelände hatten sich circa 200 Landwirte mit ihren Schleppern aufgebaut. Die Bauern haben damit die Protestreihe vor Ort fortgesetzt, um die Politik in die Pflicht zu nehmen, sich für bessere Bedingungen einzusetzen.



Landwirt Herbert Dieker hatte die Demonstration koordiniert und er fand klare Worte: „Wir sorgen für Lebensmittel. Mittel zum leben und es wird getan, als ob wir nur Müll produzieren.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 28. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

