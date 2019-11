Vor dem Verkauf steht das Aufhübschen

Sortieren: Ehe die Kleidung ausgestellt werden kann, müssen die Ehrenamtlichen die Ware auswählen, die dann gereinigt und gebügelt werden soll. Foto: Mario Schoinz

Garrel (mt). Elisabeth Lübbe ist seit über 52 Jahren beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) aktiv und leitet ehrenamtlich den Kleiderladen in Garrel. Der Grundsatzgedanke ist, Kleidung für wenig Geld an bedürftige Familien zu verkaufen. Das Angebot hat sich in den vergangenen fünf Jahren – solange gibt es den Laden in Garrel schon – vervielfältigt.



Neben Kleidung für Männer, Frauen und Kinder finden sich auch Nähstoffe, Schuhe, Haushaltsartikel, Bücher, Spielwaren oder auch Kinderwagen. „Die Kleidung beziehen wir von den Kleidercontainern, die von den DRK-Bereitschaften gesammelt und zu uns gebracht wird. Damit beginnt dann unsere Arbeit", sagt Elisabeth Lübbe.