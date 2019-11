Landestrainerin wird schon hellhörig

Erste Erfolge erzielt: Hüseyin Turan (hinten rechts) und Amarildo Margjeka (links) freuen sich mit den Jungen und Mädchen über ihre jüngsten Erfolge seit dem Einstieg in die Turniere. Foto: Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann



Falkenberg. Mehrmals in der Woche kommen die Sportler entweder beim Karate- oder beim Technik-Training des Vollkontakt-Kampfsports Mixed Martial Arts (MMA) ins Schwitzen. Trainiert wird beim Karate unter der Leitung von Hüseyin Turan (1. DAN, mehrfacher Kata- und Kumite-Landesmeister), Niko Potthoff (3. DAN) und Maik Rosenthal (3. DAN, ehemaliger Kata-Vize-Landesmeister) oder beim Mixed Martial Arts unter der Leitung von Profi-MMA-Kämpfer Amarildo Margjeka.



Seit über 15 Jahren hatten allerdings beim Shodushi Garrel Kinder nicht mehr an einem Turnier teilgenommen. Trainer Hüseyin Turan war es deshalb ein Anliegen, den Jungen und Mädchen des Vereins diese Möglichkeit zu bieten. Ende vergangenen Jahres startete er mit einer kleinen Gruppe aus vier Kindern das gezielte Wettkampftraining.