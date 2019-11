„Glückhochdrei“ geht in die zweite Runde

Wiederholen ihre Weihnachtsaktion: Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr rufen die Schwestern Stefanie Steinemann (links) und Katharine Schmauder erneut zu guten Taten auf. Foto: © Schmauder

Von Sandra Hoff



Garrel. Jeder interpretiert Glück für sich anders. Für den einen ist die Familie das größte Glück, für andere bedeutet Glück ein Sechser im Lotto. Die beiden Schwestern Katharina Schmauder und Stefanie Steinemann haben bereits im vergangenen Jahr mit ihrer Aktion „Glückhochdrei“ dem Begriff eine ganz eigene Bedeutung gegeben. Jetzt wollen sie diese wiederholen – mit kleinen Veränderungen und einem besonderen Highlight.



Ab 1. Dezember rufen die Frauen in diversen sozialen Netzwerken, wie etwa Instagram oder Facebook, dazu auf, in Form eines Adventskalenders anderen etwas Gutes zu tun. Das Prinzip dahinter ist denkbar einfach: Es geht darum, 24 Tage lang anderen Menschen mit einer kleinen Geste im Alltag eine Freude zu bereiten.