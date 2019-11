Übergangslösung wird in „alter Kita“ eingerichtet

Symbolfoto: dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Gemeinde Garrel will eine Übergangskita am Standort Tweel einrichten. Das hat der Rat jetzt einstimmig entschieden. „Wir konnten in den vergangenen Jahren leider zu wenig Krippen- und Kindergartenplätzen im Vormittagsbereich anbieten. Betroffen ist vor allem der Kernort“, erklärte Erster Gemeinderat Karl-Heinz Focken auf der jüngsten Sitzung des Gremiums. Zwar entstehe eine neue Kita in dem Neubaugebiet „In der Marsch“ , aber bis zur Fertigstellung vergingen noch einige Jahre.



Um den Standort Tweel ging es auch bei einem weiteren Tagesordnungspunkt. Weil auf dem Schulfhof der Grundschule Tweel aktuell die neue Kindertagesstätte errichtet wird, fehlt den Kindern ein Spiel- und Bolzplatz. Doch eine Lösung ist in Sicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Garrel:

20.11.2019 | Was lange währt, wird jetzt geplant