Was lange währt, wird jetzt geplant

Kein Aufschub mehr: Die Planungen für die „Offene Ganztagsschule“ werden jetzt vorangetrieben. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Mit Spannung werden Nicole Tiedeken (Schulleiterin der Grundschule Garrel) und Lars Bünger (Schulleiter der Grundschule Tweel) als Zuhörer die Entscheidung im Rat der Gemeinde verfolgt haben. Einstimmig entschieden die Gremiumsmitglieder, die Planungen für die Einrichtung einer Offenen Ganztagsschule kurzfristig voranzutreiben – auch ohne Fördergelder.



Schon vorab hatten die beiden Pädagogen in der Einwohnerfragestunde die Dringlichkeit betont. Sie könnten ein kostenloses Beratungsangebot der Landesschulbehörde in Anspruch nehmen und hoffen, „gemeinsam mit der Gemeinde an einem Strang zu ziehen“, erklärte Tiedeken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.